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Benzine okkalı bir zam daha geliyor! Tabela yarın değişecek

Benzine okkalı bir zam daha geliyor! Tabela yarın değişecek

Bayram sonrası akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak. Geçtiğimiz hafta gelen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte toplam zam 2,5 TL’yi buluyor. Yeni fiyatlarla İstanbul’da benzinin litresi 48 TL’yi aşacak.

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Bayram sonrası akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzin litre fiyatına 3 Nisan 2025 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ancak piyasaların kapalı olması nedeniyle henüz yansımayan 1,17 TL'lik artışla birlikte, sürücüler arka arkaya gelen zamlarla sarsıldı.

SON BİR HAFTADA 3 FİYAT GÜNCELLEMESİ

Akaryakıta gelen bu son zam, 2 Nisan itibarıyla yürürlükte olan fiyatlara henüz yansımamış olan önceki artışla birleştiğinde, benzine toplamda yaklaşık 2,5 TL'lik bir zam anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta diğer yakıt türlerine de zam yapılmıştı:

Benzin: +1,51 TL

Motorin: +1,42 TL

LPG (Otogaz): +65 kuruş

GÜNCEL FİYATLAR (3 NİSAN 2025 ÖNCESİ)
Şehir

Benzin (TL/LT)

Motorin (TL/LT)

LPG (TL/LT)

İstanbul

46,72 TL

46,83 TL

28,19 TL

Ankara

47,29 TL

47,57 TL

28,09 TL

İzmir

47,63 TL

47,92 TL

28,64 TL

Yeni zam sonrası benzin fiyatının İstanbul'da 48 TL'yi, İzmir'de ise 49 TL'yi aşması bekleniyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Özellikle bayram trafiği sonrası dönüş yoluna çıkan sürücüler, zam haberini büyük tepkiyle karşıladı. Sosyal medyada, “yılın ilk üç ayında 10’dan fazla fiyat artışı” yaşandığını hatırlatan kullanıcılar, akaryakıt fiyatlarının artık temel geçim kalemlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Sektör kaynakları, artışların döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtirken, akaryakıt zammının taşıma ve gıda fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

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