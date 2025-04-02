Doğalgazda 'kademeli' fatura dönemi: Soğuk ve sıcak iller detayı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgazda kademeli tarifeye geçiş için çalışmalarını hızlandırdı. Tüketim miktarına göre fiyatlandırma planlanan yeni modelde, illerin iklim koşulları dikkate alınarak her bölgeye özel kademe sınırları oluşturulması hedefleniyor.

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Bakanlık, sübvansiyonların yalnızca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını amaçlarken, Hakkari ve Erzurum gibi soğuk illerdeki yüksek tüketim ile Adana ve Mersin gibi sıcak illerdeki düşük tüketim arasındaki fark dengelenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uzun süredir gündemde olan kademeli doğalgaz tarifesi konusunda çalışmaları derinleştiriyor. Daha önce elektrikte uygulamaya konulan tüketim esaslı fiyatlandırma modelinin doğalgaz için de gündeme alınması, iklimsel farklılıklar nedeniyle daha karmaşık bir yapı gerektiriyor. Bakanlık, soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşların mağdur edilmemesi için illere göre farklı kademe planlamaları üzerinde duruyor.

Ekonomim'in haberine göre, Kasım 2024’te konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, tüketim miktarına göre fiyatlandırma modelinin doğalgazda daha hassas bir altyapı gerektirdiğini vurgulamıştı. Bu kapsamda sürdürülen teknik hazırlıklar, özellikle soğuk iklimdeki illerin lehine olacak şekilde sosyal sübvansiyonların hedeflenmesini amaçlıyor.

“GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK SAĞLANMALI”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, Bakanlığın amacının, doğalgaz sübvansiyonlarının daha adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması olduğunu söyledi.

GAZBİR (Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği) verilerine göre yapılan analizde, hane başına en yüksek doğalgaz tüketimi 1401 metreküp ile Hakkari’de, en düşük tüketim ise 521 metreküp ile Adana’da kaydedildi. Öner, bu farkın doğrudan iklim koşullarından kaynaklandığını belirtti.

TÜKETİM İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

TAYED Başkanı Öner’in verdiği

2023 yılı ortalama tüketim verileri şöyle:

En yüksek tüketim:

Hakkari: 1401 metreküp

Erzurum: 1348 metreküp

Ardahan: 1317 metreküp

Muş: 1311 metreküp

Ağrı: 1224 metreküp

En düşük tüketim:

Adana: 521 metreküp

Osmaniye: 527 metreküp

Mersin: 531 metreküp

Antalya: 566 metreküp

Büyükşehirler:

İstanbul: 869 metreküp

Ankara: 1067 metreküp

İzmir: 736 metreküp

“İL BAZLI KADEME UYGULAMASI MASADA”

Öner, Bakanlığın her il için iklim koşulları dikkate alınarak farklı tüketim kademeleri belirleme yönünde bir yaklaşım geliştirdiğini kaydederek, "Amaç, doğalgaz tüketiminde adaleti sağlamak ve sübvansiyonların yanlış ellere gitmesini önlemek" dedi.

Yeni sistemin hayata geçmesi halinde, soğuk iklimde yaşayan haneler lehine tarifelendirme yapılacak, böylece bölgesel iklim farklılıklarının fiyatlandırmaya doğrudan yansıması sağlanacak.