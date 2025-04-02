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Fatih Terim uzatmalarda yıkıldı! Al Shabab yarı finalde elendi

Fatih Terim uzatmalarda yıkıldı! Al Shabab yarı finalde elendi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, kupa maçında Al İttihad'a yenildi. Terim'in takımı uzatma dakikaları içinde yediği iki gol ile 3-2 yenildi ve organizasyondan elendi.

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Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçının ilk yarısını; Al İttihad, Fabinho'nun 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al İttihad, finale çıkarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi.

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