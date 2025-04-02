TRT, Mevlana dizisini Tabii kütüphanesinden kaldırdı

TRT, Teşkilat dizisinde rol alan ve dün sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat'a destek veren senarist Ali Aydın'ın kaleme aldığı 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisini Tabii kütüphanesinden kaldırdı.

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TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımının ardından TRT Tabii'deki 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisinin senaristi Ali Aydın'dan destek geldi.

Aydın destek mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım.”

KÜTÜPHANEDEN KALDIRILDI

Bunun üzerine TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, oyuncu Aybüke Pusat'a destek veren Ali Aydın'ın kaleme aldığı 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisini Tabii kütüphanesinden kaldırdı.

Zahid Sobacı'nın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur.

Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir."

'VİZYONSUZLUĞUNUZU AŞİKAR KILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Ali Aydın, "yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın, TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur" diyen Zahid Sobacı'ya yanıt verdi:

"Zahit bey Rumii isimli diziyi Tabii'nin kütüphanesinden kaldırdığınızı göğsünüzü gere gere belirtmişsiniz. Ve adımı anmamak gibi bir tercihte bulunarak bana kriminalize etmek amacıyla "şahıs" demişsiniz. Zat-ı şahanelerinizin profesör titrine mi yanayım TRT gibi bir kuruma yönetici olabilme talihsizliğinize mi? Ben Rumi'yi sizden önce yazmaya başladım. Dolayısıyla sizin döneminizin projesi değildi. Bu sebeple hep görmezden geldiniz. Çünkü ne yapsanız proje anlamında çuvallıyor. Vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikar kıldığınız için size teşekkür ederim. Nefret tohumları ekmekteki maharetinizi ise size bırakıyorum."