Araç sahipleri dikkat! Dizel araçlara ek vergi geliyor: Tarih belli oldu

Avrupa Birliği, çevreyi koruma hedefleri doğrultusunda dizel araç sahiplerine ek çevre vergisi getirmeye hazırlanıyor. 2035’te içten yanmalı motorları tamamen yasaklamayı planlayan AB, bu dönüşümün ilk adımını bu yıl atacak.

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Avrupa Birliği (AB), karbon salımını azaltma hedefi doğrultusunda içten yanmalı motorlu araçlara yönelik kısıtlamalarını sıkılaştırıyor. 2035 itibarıyla bu motor tiplerinin yasaklanmasını öngören düzenleme kapsamında, ilk adım olarak dizel araçlara ek vergi uygulaması bu yıl hayata geçirilecek. Bu kararın, özellikle çevreye daha fazla zarar verdiği belirtilen motorin yakıtlı araçları hedef aldığı vurgulanıyor.

DİZEL ARAÇ KULLANICILARINA EK YÜKÜMLÜLÜKLER GELİYOR

AB’nin yeni düzenlemesi, fosil yakıtlı araçların kullanımını azaltmayı amaçlarken, özellikle dizel araç sahiplerini daha çevreci alternatiflere yönlendirmeyi hedefliyor. Bilimsel araştırmalar, dizel motorların benzinli motorlara kıyasla daha fazla zararlı emisyon salınımı yaptığını ortaya koyuyor. Bu nedenle, 2035’te içten yanmalı motorların tamamen yasaklanmasına giden yolda, motorinle çalışan araçlara ek vergiler ve yükümlülükler getirilerek dönüşüm sürecinin hızlandırılması planlanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ HIZLANIYOR

Son yıllarda elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok ülke karbon emisyonlarını düşürmek için içten yanmalı motorlara yönelik ek kısıtlamalar getiriyor. Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak isteyen ülkeler, ulaşım sektöründeki dönüşümü teşvik edecek yeni politikaları birbiri ardına devreye alıyor. AB’nin dizel araçlara yönelik ek vergisi de bu kapsamda atılan önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE OLACAK?

AB’nin çevre politikaları, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye, AB ile uyum süreci çerçevesinde Avrupa’da uygulamaya konulan birçok düzenlemeyi kendi

mevzuatına entegre ediyor. Ancak dizel araçlara yönelik yeni verginin Türkiye’de de uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların yaklaşık yüzde 37’si dizel yakıt kullanıyor. Dolayısıyla olası bir vergi uygulaması, geniş bir kullanıcı kitlesini etkileyebilir. Türkiye’nin, AB’ye uyum süreci çerçevesinde bu tür düzenlemeleri nasıl ele alacağı merak konusu oldu.