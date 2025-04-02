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İTO martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İTO martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul'da martta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün taze fasulye en çok düşen ürün ise uçak bileti oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 208 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 52 ürünün fiyatı azaldı.

Martta bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 60,36 ile taze fasulye olurken, onu yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak, yüzde 41,73 ile dolmalık biber, yüzde 34,58 ile şehirlerarası otobüs bileti izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 25,23 ile erkek berberi-saç kesim, yüzde 24,96 ile limon, yüzde 21,92 ile domates, yüzde 19,64 ile karnabahar, yüzde 19,06 ile sarımsak, yüzde 17,25 ile muz, yüzde 16,11 ile kuru soğan oldu.

Geçen ay sivri biber yüzde 12,17, günlük araç kiralama ücreti yüzde 11,3, kolonya yüzde 9,65, yeşil soğan yüzde 8,79, dondurma yüzde 8,55, patates ise yüzde 8,42 arttı.

Fiyatı en çok düşen ürün uçak bileti

Martta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 26,03 ile uçak bileti olurken, onu yüzde 14,19 ile porselen ev eşyası, yüzde 7,98 ile kıvırcık, yüzde 2,89 ile zeytinyağı takip etti.

Fiyatlar, yemek odası takımlarında yüzde 2,19, balıkta yüzde 2,18, deodorantta yüzde 1,75, yer fıstığında yüzde 1,23, pul biberde yüzde 0,91, hazır çorbalarda yüzde 0,39 geriledi.

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