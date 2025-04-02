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Bayram tatilinin ilk 4 günü trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 4 günü trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde trafik kazaları sonucu 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 784 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bayram tatilinin 4. gününde 647 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Bu kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 günü meydana gelen trafik kazaları sonucu 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 784 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

9 günlük bayram tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, dün 495 bin 753 aracın denetlendiğini, 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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