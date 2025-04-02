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Altın rekor seviyelere yakın

Altın rekor seviyelere yakın

Altın, Trump'ın yeni gümrük tarifeleri öncesinde rekor seviyeye yakın seyretti. Ons altın, 3 bin 130 dolar civarında alıcı buldu.

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Altında küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle güçlü seyir sürüyor.

Ons altın, bugün 3 bin 130 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere yakın seyretti. Altının ons fiyatı bu yıl yüzde 20'ye yakın artışla 3 bin 150 dolara kadar yükselmişti.

ABD'de Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerinin bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump, gümrük vergilerinin tüm ülkeler için geçerli olacağını söyledi. Otomobilde ek gümrük vergileri ise perşembe günü uygulamaya girecek.

Beyaz Saray, tarifelerin kapsamına ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Yeni gümrük vergilerinin hızlı bir şekilde uygulamaya alınacağı belirtildi.

Trump, gümrük vergilerinin birçok ülkeyi etkileyeceğini ima ederek ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

Ayrıca sarı metal, faiz indirimi beklentileri, merkez bankası alımları ve altın destekli yatırım fonlarına yönelik güçlü taleple desteklendi.

Diğer taraftan ABD istihdam ve imalat verileri zayıf bir performansa işaret etti. Ülkede açık iş sayısı, şubatta 7 milyon 568 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İmalat aktivitesi, 2 ay üst üste yükselişin ardından mart ayında daraldı.

Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına kilitlendi. İstihdam verilerinden Fed'in para politikasına dair etkileri izlenecek.

Gram altın, 3 bin 803 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 6 bin 215 liradan alıcı buldu.

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