RTÜK'ten boykot çağrılarına tepki: Takip ediliyor, gereği yapılacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrıları yapan kanalların izlendiğini" açıkladı ve "manipülatif söylemlerle birliği zedelemeye çalışanlar kaybedecek" mesajı verdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, boykot çağrılarına destek veren yayın organlarının takip altında olduğunu belirterek, "Gereği yapılacak" uyarısında bulundu.

Şahin, "Milli ekonomiyi hedef alan ve Türkiye’nin kazanımlarını sarsmaya yönelik bu çağrılar, milletimizin birliğine zarar vermeyecek" ifadelerini kullandı. Toplumda itibar kaybeden çevrelerin "manipülatif söylemlerle" birlik ve beraberliği zedelemeye çalıştığını öne süren Şahin, "Bu çabalar boşa çıkacak" dedi.

RTÜK'ün "milli ve manevi değerlere saygılı yayıncılığı" teşvik etmeye devam edeceğini vurgulayan Şahin, "Boykot çağrısı yapan veya destekleyen kanallar, uzmanlarımızca takip ediliyor. Milletimizin değerlerine zarar vermek isteyenler her zaman kaybedecektir" diye konuştu.