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İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarının doluluk oranında artış

İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarının doluluk oranında artış

İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte barajlarda artış yaşanıyor. İSKİ'nin verilerine göre; mega kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 80.22 olarak ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, mega kentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 iken bugün yüzde 80.22 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.12 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.53 ile Istrancalar Barajı oldu.

2 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.13

• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.28

• Darlık Barajı yüzde 78.42

• Elmalı Barajı yüzde 94.12

• Istrancalar Barajı yüzde 38.53

• Kazandere Barajı yüzde 85.07

• Pabuçdere Barajı yüzde 83.98

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.36

• Terkos Barajı yüzde 80.8

• Ömerli Barajı yüzde 93.88

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