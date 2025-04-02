Facebook'a Ekrem İmamoğlu cezası! META'dan açıklama

Meta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımlarını engellemeyi reddettiği için Türkiye'de "yüklü miktarda" para cezası aldı. Şirket, "İfade özgürlüğünü savunuyoruz" açıklaması yaparken, X platformu da benzer engellemelere itiraz etmişti.

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Sosyal medya devi Meta, Türkiye'den gelen içerik kısıtlama talebini yerine getirmediği için ağır bir mali yaptırımla karşı karşıya kaldı. Şirket yetkilileri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasındaki protesto içeriklerini kaldırmayı reddetmeleri nedeniyle cezalandırıldıklarını doğruladı, ancak cezanın tutarı hakkında bilgi vermedi.

'PLATFORMLARIMIZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE ALAN AÇMALI'

Meta'nın küresel iletişim ekibi yaptığı açıklamada, "Platformlarımızın dünya genelinde ifade özgürlüğüne alan açan bir yer olması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkiye'deki uygulamaları "çevrimiçi iletişimin önündeki ciddi engeller" olarak nitelendirdi.

Bu gelişme Elon Musk'ın X platformunun da benzer bir süreçle karşılaşmasının ardından geldi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında yaklaşık 700 X hesabına erişim engeli getirilmiş, platform yönetimi mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurmuştu. Politico'nun haberine göre, söz konusu kısıtlamalar sadece Türkiye IP'lerinde geçerli olacak şekilde uygulanıyor.