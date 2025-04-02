Merkez Bankası 6 devlet tahvili için teklif almaya başladı

TCMB, tahvil piyasasını desteklemek amacıyla altı devlet tahvili için alım ihalesi açtı. Her tahvil için 1 milyar TL’lik teklif alınacak ihaleler, saat 13.30’da sona erecek. Geçen hafta da üç TLREF tahvili için benzer bir adım atılmıştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tahvil piyasasındaki likiditeyi artırmak ve piyasa işleyişini desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Altı farklı devlet iç borçlanma senedi (DİBS) için alım ihalesi açan TCMB, yatırımcı ilgisini artırmayı hedefliyor.

Ekonomi yönetimi, finansal piyasaların istikrarını korumaya yönelik araçları devreye almaya devam ediyor. Bu kapsamda TCMB, tahvil piyasasında son günlerde yaşanan daralma eğilimini tersine çevirmek amacıyla yeni bir likidite hamlesi yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli yürütülen süreçte, altı farklı devlet tahvili için toplamda 6 milyar TL tutarında alım ihalesi açıldı.

ALIM İHALELERİNDE DETAYLAR

TCMB tarafından duyurulan alım ihalelerine konu olan tahvillerin ISIN kodları şu şekilde:

TRT120826T16

TRT170528T12

TRT060928T11

TRT08128T15

TRT061228T16

TRT051033T12

Her bir tahvil için ihaleye ayrılan miktar 1 milyar TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, ihaleye ilişkin tekliflerini bugün saat 13.30’a kadar iletebilecek.

İlgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu adım geçtiğimiz hafta yapılan TLREF bazlı tahvil ihalelerinin devamı niteliğinde. TCMB, geçtiğimiz Cuma günü de üç farklı TLREF tahvili için benzer bir alım süreci gerçekleştirmişti. O ihalelerde elde edilen sonuçların, piyasa yapıcılığı açısından olumlu sinyaller verdiği belirtiliyor.

ForInvest Haber’e bilgi veren ekonomi kaynakları, tahvil piyasasında likidite darlığının aşılması ve Türk lirası varlıklara yönelik yatırımcı güveninin artırılması amacıyla bu tür düzenli müdahalelerin devam edeceğini belirtti. Alım ihaleleri sayesinde, ikinci el tahvil piyasasında işlem hacminin canlanması ve faiz oranlarında istikrarın sağlanması hedefleniyor.