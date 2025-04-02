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Gazze’de can kaybı 50 bin 423’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 50 bin 423’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda can kaybı 50 bin 423'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam yaralı sayısının ise 114 bini aştığını açıkladı. Bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, bölgede yaşanan insani kayıplar artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 423’e ulaştı.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, sadece son 24 saat içerisinde Gazze genelinde 55 kişi yaşamını yitirirken, 55 kişi de yaralandı. İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozduğu ateşkesin ardından can kaybının 1.066’ya, yaralı sayısının ise 2.597’ye yükseldiği bildirildi.

Toplamda, 7 Ekim’den bu yana bölgede yaralananların sayısı ise 114 bin 638 olarak kaydedildi. Sağlık altyapısının büyük ölçüde tahrip olduğu Gazze'de, yaralılara yönelik tıbbi müdahale kapasitesinin her geçen gün daha da zorlaştığı bildiriliyor.

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