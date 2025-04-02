BIST 9.581
DOLAR 37,92
EURO 41,08
ALTIN 3.805,90
HABER /  GÜNCEL

Apple ürünlerine zam: İşte yeni iPhone fiyatları

Apple ürünlerine zam: İşte yeni iPhone fiyatları

Apple, Türkiye'deki iPhone ve diğer ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı. Fiyat artışı ile birlikte en ucuz iPhone fiyatı 49 bin 999 lira oldu.

Abone ol

Apple, Türkiye'deki iPhone ve birçok ürününün fiyatına zam yaptı.

Fiyat artışları ile birlikte en ucuz iPhone modelinin fiyatı 49 bin 999 lira, en pahalı modelin fiyatı ise 109 bin 999 liraya yükseldi.

Apple ürünlerindeki fiyat artış oranı yüzde ile yüzde 10 arasında değişiklik gösterdi.

İŞTE GÜNCEL İPHONE FİYATLARI

iPhone 16 - 69 bin 999 lira

iPhone 16 Plus - 79 bin 999 lira

iPhone 16 Pro - 89 bin 999 lira

İphone 16e - 49 bin 999 lira

Apple Watch Series 10 - 19 bin 999 lira

Watch Ultra 2 - 55 bin 999 lira

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti! Yeni gelişme yaşandı
İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti! Yeni gelişme yaşandı
TRT'den Aybüke Pusat kararı! Teşkilat dizisinden çıkarıldı
TRT'den Aybüke Pusat kararı! Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Merkez Bankası 6 devlet tahvili için teklif almaya başladı
Merkez Bankası 6 devlet tahvili için teklif almaya başladı
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Manisa'da baba oğul arasında tartışma: 1 ölü
Manisa'da baba oğul arasında tartışma: 1 ölü
Bakanlık düğmeye bastı! Risk taşıyan ürünleri piyasadan çekiyor
Bakanlık düğmeye bastı! Risk taşıyan ürünleri piyasadan çekiyor
Türkiye ile AB'den 6 yıl sonra yüksek düzeyli ekonomi toplantısı
Türkiye ile AB'den 6 yıl sonra yüksek düzeyli ekonomi toplantısı
Facebook'a Ekrem İmamoğlu cezası! META'dan açıklama
Facebook'a Ekrem İmamoğlu cezası! META'dan açıklama
İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarının doluluk oranında artış
İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarının doluluk oranında artış
Altın rekor seviyelere yakın
Altın rekor seviyelere yakın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak
RTÜK'ten boykot çağrılarına tepki: Takip ediliyor, gereği yapılacak
RTÜK'ten boykot çağrılarına tepki: Takip ediliyor, gereği yapılacak