Apple ürünlerine zam: İşte yeni iPhone fiyatları

Apple, Türkiye'deki iPhone ve diğer ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı. Fiyat artışı ile birlikte en ucuz iPhone fiyatı 49 bin 999 lira oldu.

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Apple, Türkiye'deki iPhone ve birçok ürününün fiyatına zam yaptı.

Fiyat artışları ile birlikte en ucuz iPhone modelinin fiyatı 49 bin 999 lira, en pahalı modelin fiyatı ise 109 bin 999 liraya yükseldi.

Apple ürünlerindeki fiyat artış oranı yüzde ile yüzde 10 arasında değişiklik gösterdi.

İŞTE GÜNCEL İPHONE FİYATLARI

iPhone 16 - 69 bin 999 lira

iPhone 16 Plus - 79 bin 999 lira

iPhone 16 Pro - 89 bin 999 lira

İphone 16e - 49 bin 999 lira

Apple Watch Series 10 - 19 bin 999 lira

Watch Ultra 2 - 55 bin 999 lira