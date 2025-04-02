TRT'den Aybüke Pusat kararı! Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Boykot çağrılarına destek veren ünlü isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Pusat Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veriyordu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolar ve CHP lideri Özgür Özel’in Saraçhane'de duyurduğu boykot listesinin yankıları devam ediyor.

Sosyal medyada 2 Nisan 2025 günü için tüketim boykotu çağrıları da gelmeye başladı.

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine can veren Aybüke Pusat Instagram hesabından boykot çağrısı yaptı.

Aybüke Pusat bu paylaşımının ardından Teşkilat dizisinden çıkarıldı.

TRT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”

Cem Yılmaz'dan tepki

Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'ın TRT dizisinden çıkarılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Cem Yılmaz şunları yazdı:

Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor.Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir ? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani ? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu ! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E o halde ?