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Japonya'da şiddetli deprem!

Japonya'da şiddetli deprem!

Japonya'nın Kagoşima açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 23.04'te ve 40 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.

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Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Kagoşima açıklarında yerel saatle 23.04'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı Miyazaki dahil Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi.

Resmi Kyodo ajansı, depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadığını belirtti.

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