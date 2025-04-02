Japonya'da şiddetli deprem!

Japonya'nın Kagoşima açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 23.04'te ve 40 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapılmadığını duyurdu.Abone ol
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Kagoşima açıklarında yerel saatle 23.04'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı Miyazaki dahil Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi.
Resmi Kyodo ajansı, depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadığını belirtti.