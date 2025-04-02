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Akaryakıtta beklenen zam iptal edildi

Akaryakıtta beklenen zam iptal edildi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilerken, benzine yapılması planlanan 1 lira 25 kuruşluk zam EPDK tarafından iptal edildi. Güncel fiyatlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları değişmedi.

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Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinde yarından itibaren geçerli olacağı belirtilen okkalı zam ise iptal edildi.

Benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; söz konusu zam kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:

İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

İzmir: 47.64 TL/L

Ankara: 47.27 TL/L

Motorin:

İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

İzmir: 47.92 TL/L

Ankara: 47.56 TL/L

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