Akaryakıtta beklenen zam iptal edildi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilerken, benzine yapılması planlanan 1 lira 25 kuruşluk zam EPDK tarafından iptal edildi. Güncel fiyatlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları değişmedi.Abone ol
Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinde yarından itibaren geçerli olacağı belirtilen okkalı zam ise iptal edildi.
Benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; söz konusu zam kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin:
İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L
İzmir: 47.64 TL/L
Ankara: 47.27 TL/L
Motorin:
İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.56 TL/L