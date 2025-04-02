Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk yarısı 2-2 tamamlanan maçta, Bordo-Mavililer 98. dakikada Zubkov'un golüyle galibiyete ulaştı. Trabzonspor’da Okay Yokuşlu ve Mendy kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Bodrum FK’yı konuk etti.

Papara Park Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 3. Dakikasında Simon Banza, topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Bodrum FK, bu gole 15. dakikada Seferi ve 20. dakikada Bardhi ile karşılık verdi ve 2-1 öne geçti.

Nefes kesen maçın 22. dakikasında sahneye çıkan Mustafa Eskihellaç, skoru 2-2’ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele, kırmızı kartlara sahne oldu.

Konuk ekip adını 79. dakikada Fredy kırmızı kart görürken, Trabzonspor’da Okay Yokuşlu 89’da takımını 10 kişi bıraktı.

GOL UZATMALARDA GELDİ

Uzatmalara giden maçın 98. dakikasında Zubkov, takımına yarı finali getiren golü kaydetti ve Trabzonspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR 9 KİŞİ

Karşılaşmanın 109. dakikasında Trabzonspor’da Mendy, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Yarı finale yükselen Trabzonspor, Beşiktaş - Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.