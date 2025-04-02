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Dev derbi öncesi Mourinho’dan Galatasaray sözleri

Dev derbi öncesi Mourinho’dan Galatasaray sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi, rakipleri için "Bir hayali olan takıma karşı oynayacağız" diyerek göndermede bulundu. Yarı finale çıkmaları halinde Konyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Mourinho, psikolojik üstünlüğün ise her zaman lider takımda olduğunu vurguladı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Önce turu geçmemiz lazım. Bir hayali olan takıma karşı oynayacağız yarı finale de geçersek Konyaspor ile. Ama önce bu maça odaklanmalıyız. Bu akşam tur atlayan takımın Konya'ya karşı çok zor bir maçı olacak. Bu maçı kazansak dahi ligde psikolojik üstünlüğü ele alacağımızı düşünmüyorum. Üstünlük her zaman lider olan takımdadır. Şu anda 1 maçları fazla olsa da 6 puan avantajları var” dedi.

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