Kadro tercihleri eleştiriliyordu! TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası aday kadro tercihi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselmesine rağmen tribünde yer almaması tepkilere yol açarken, TFF’nin Sarıoğlu’nu görevden alma kararı aldığı öğrenildi. U19 milli takımı için yeni teknik direktör arayışları başladı.Abone ol
U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası elit tur maçları için davet ettiği aday kadro sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
TARİH YAZAN TRABZONSPOR'DAN 4 OYUNCU ÇAĞRILDI
Trabzonspor'un, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter'i eleyerek yarı finale yükselmesinin ardından Sabri Sarıoğlu'na yapılan eleştiriler arttı. 40 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor U19 Takımı'ndan milli takım aday kadrosuna 4 futbolcu çağırdı. Çağrılan isimlerden kaleci Onuralp Çevikkan da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ!
Sabrı Sarıoğlu'nun, Trabzonspor maçını tribünden takip etmemesi dikkat çekti. Sarıoğlu, bordo-mavili ekibi sosyal medya hesabından tebrik etti.
TFF GÖREVDEN ALACAK!
Sabah'ın haberine göre; TFF, Sabri Sarıoğlu'nun görevine son verme kararı aldı. Türkiye U19 Milli takım sorumlusu Sabri Sarıoğlu'na görevden alınacağı tebliğ edildi. U19 milli takımı için teknik adam arayışları başladı.