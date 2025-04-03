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Çatalca müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı

Çatalca müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Müftü Mehmetalioğlu’nun sanatçı Volkan Konak’a yönelik tepki çeken ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Diyanet konunun incelendiğini belirtti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kıbrıs’ta konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu, Konak için "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadelerini kullandı.

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yaptı.

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