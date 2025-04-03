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Kerem Aktürkoğlu muhteşem oynadı 2 gol 1 asist yaptı

Kerem Aktürkoğlu muhteşem oynadı 2 gol 1 asist yaptı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol, 1 asist yaptığı maçta Farense'yi 3-2 mağlup etti.

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Benfica, konuk ettiği Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asist yaptı.

Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Benfica farkı tekrar ikiye çıkarırken Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Benfica, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı. (Görüntü: S Sport)

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