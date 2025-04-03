BIST 9.523
DOLAR 37,93
EURO 41,51
ALTIN 3.840,40
HABER /  DÜNYA

İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları

İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama iline saldırılar düzenledi.

Abone ol

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Vatana gazetesinin haberine göre, İsrail uçakları Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye’de bir dizi hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hama Askeri Havaalanı ve Suriye'nin Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanının yanı sıra başkent Şam bölgesindeki askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait devrik Baas rejiminden kalma askeri noktalar, mühimmat depoları ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu attığı füzeyle Milan'ı yıktı
Hakan Çalhanoğlu attığı füzeyle Milan'ı yıktı
'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
Bursa'da oto tamir dükkanında yangın
Bursa'da oto tamir dükkanında yangın
Okan Buruk’tan Mourinho yorumu: Şık bir hareket değil
Okan Buruk’tan Mourinho yorumu: Şık bir hareket değil
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi: 51 kişi hastaneye başvurdu
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi: 51 kişi hastaneye başvurdu
Çatalca müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı
Çatalca müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı
Trump açıkladı! Yüzde 25 gümrük vergisi getirildi
Trump açıkladı! Yüzde 25 gümrük vergisi getirildi
Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi, yarı finale yükseldi
Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi, yarı finale yükseldi
Elon Musk ve Trump ile ilgili ABD basınından bomba iddia
Elon Musk ve Trump ile ilgili ABD basınından bomba iddia
İsrail'den sürpriz karar! Suriyeli Dürzilerle ilgili plan iptal edildi
İsrail'den sürpriz karar! Suriyeli Dürzilerle ilgili plan iptal edildi
Kadro tercihleri eleştiriliyordu! TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı
Kadro tercihleri eleştiriliyordu! TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı
Ali Yerlikaya'dan şehit olan bekçi için taziye mesajı
Ali Yerlikaya'dan şehit olan bekçi için taziye mesajı