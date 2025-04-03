Hakan Çalhanoğlu attığı füzeyle Milan'ı yıktı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Milan'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Milan, 47. dakikada Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Inter, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.
Rövanş maçı, 23 Nisan'da oynanacak.
Diğer yarı final ilk maçında dün Bologna, deplasmanda Empoli'ye karşı 3-0'lık avantaj elde etmişti. (Görüntü: TRT Spor)