BIST 9.523
DOLAR 37,93
EURO 41,51
ALTIN 3.840,40
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu attığı füzeyle Milan'ı yıktı

Hakan Çalhanoğlu attığı füzeyle Milan'ı yıktı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Milan'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Milan, 47. dakikada Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Inter, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Rövanş maçı, 23 Nisan'da oynanacak.

Diğer yarı final ilk maçında dün Bologna, deplasmanda Empoli'ye karşı 3-0'lık avantaj elde etmişti. (Görüntü: TRT Spor)

ÖNCEKİ HABERLER
'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
Bursa'da oto tamir dükkanında yangın
Bursa'da oto tamir dükkanında yangın
Okan Buruk’tan Mourinho yorumu: Şık bir hareket değil
Okan Buruk’tan Mourinho yorumu: Şık bir hareket değil
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi: 51 kişi hastaneye başvurdu
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi: 51 kişi hastaneye başvurdu
Çatalca müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı
Çatalca müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı
Trump açıkladı! Yüzde 25 gümrük vergisi getirildi
Trump açıkladı! Yüzde 25 gümrük vergisi getirildi
Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi, yarı finale yükseldi
Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi, yarı finale yükseldi
Elon Musk ve Trump ile ilgili ABD basınından bomba iddia
Elon Musk ve Trump ile ilgili ABD basınından bomba iddia
İsrail'den sürpriz karar! Suriyeli Dürzilerle ilgili plan iptal edildi
İsrail'den sürpriz karar! Suriyeli Dürzilerle ilgili plan iptal edildi
Kadro tercihleri eleştiriliyordu! TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı
Kadro tercihleri eleştiriliyordu! TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı
Ali Yerlikaya'dan şehit olan bekçi için taziye mesajı
Ali Yerlikaya'dan şehit olan bekçi için taziye mesajı
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde