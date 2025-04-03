Eski hakem Deniz Çoban derbideki o pozisyon için konuştu: Penaltı verilse daha doğru olurdu

iraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hakem kararlarını değerlendiren eski hakemlerden Deniz Çoban, Abdülkerim'in Mert'e müdahalesinin penaltı olduğunu söyledi.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Galatasaray 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Oynanan müsabakayı eski hakem Deniz Çoban değerlendirdi.

"Cihan Aydın yüksek derbi atmosferinede kritik kararlar vermek zorunda olduğu bir maç yönetti. Zaman zaman faul ve kart hataları oldu. Maçın ilk dakikalarından itibaren Lemina’nın üst üste faullerini kartsız geçmesi doğru değildi. Hatta Çağlar’a yaptığı ilk müdahale başlı başına kartı gerektiriyordu. 15. dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen topta Kaan’nın bilerek oynadığı top koluna geldi.



Oyun kurallarına göre: “Bir oyuncunun bilerek oynadığı topun kendi eline gelmesi ihlal değildir!” Dolayısıyla hakemin devam kararı doğruydu. 25. dakikada Kaan’ın şutunda top Kostic’in kolundan döndü. Hakem önü açık olmasına rağmen bu ihlali değerlendiremedi. Yerinde bir VAR müdahalesiyle doğru penaltı kararı verildi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçe golünde ofsayt olmadığı yarı otomatik ofsayt sistemiyle çözüldü. Maçın ikinci yarısında Galatasaray ceza sahası içerisinde Abdülkerim, Mert’in önündeki topu sol ayağıyla uzaklaştırdığında, sağ diziyle Mert’in bileğini sıkıştırdı ve onun topa hamle yapmasını engelledi. Burada Fenerbahçe lehine penaltı verilse daha doğru olurdu.

Maçın sonlarına doğru yaşanan gerginlikte kulübelere çıkan kartlara söylenecek bir şey yok. Daha fazlası bile olabilirdi. Son saniyelerde Sallai, Skriniar mücadelesinde bence penaltı yoktu, devam kararı doğruydu."