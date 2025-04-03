BIST 9.523
DOLAR 37,92
EURO 41,59
ALTIN 3.840,40
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

 Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçt
2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçt
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘aday ol’ çağrısı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘aday ol’ çağrısı
ATV'deki kupa maçında reytingler düştü iddialarıyla ilgili RTÜK'ten açıklama
ATV'deki kupa maçında reytingler düştü iddialarıyla ilgili RTÜK'ten açıklama
Çin'den ABD'nin yeni gümrük vergilerine tepki: Tek taraflı zorbalık
Çin'den ABD'nin yeni gümrük vergilerine tepki: Tek taraflı zorbalık
Eski hakem Deniz Çoban derbideki o pozisyon için konuştu: Penaltı verilse daha doğru olurdu
Eski hakem Deniz Çoban derbideki o pozisyon için konuştu: Penaltı verilse daha doğru olurdu
Şişli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı
Şişli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı
Kerem Aktürkoğlu muhteşem oynadı 2 gol 1 asist yaptı
Kerem Aktürkoğlu muhteşem oynadı 2 gol 1 asist yaptı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları
İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları
Hakan Çalhanoğlu attığı füzeyle Milan'ı yıktı
Hakan Çalhanoğlu attığı füzeyle Milan'ı yıktı
'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
Bursa'da oto tamir dükkanında yangın
Bursa'da oto tamir dükkanında yangın