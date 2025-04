Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı dünya basını bu olayı konuştu

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra Galatsaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Mourinho müdahalesi nedeniyle maç sonunda kırmızı kart gördü. Portekizli teknik adamın hareketi dünyada şok etkisi yarattı. İşte dünya basınında Mourinho

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, yarı finale yükseldi.

Maçın bitiş düdüğü sonrası ise inanılmaz bir olay meydana geldi. Takımlar soyunma odasına giderken Jose Mourinho ile Okan Buruk karşı karşıya geldi. İki teknik adam, hakemlerle selamlaşırken Buruk, Morinho'ya dönerek el hareketiyle bir şeyler söyledi.

Portekizli teknik adam, yanından uzaklaşan Buruk'a yönelerek burnunu sıktı. Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı. İrfan Can Kahveci olayın şaşkınlığını yaşarken Okan Buruk'a yardımcı oldu. Olay yerine hemen Muslera ve diğer Galatasaray oyuncuları geldi. Taraflar güvenlik ekiplerinin de yardımıyla uzaklaştırıldı.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi yendiği derbi sonrası Mourinho’nun yaptığı hareketi dünya basınında da şok etkisi yarattı. Birçok gazete ve haber sitesi Portekizli teknik adamın hareketini okuyucularına son dakika olarak verirken, bazı yayın organlarından Mourinho’ya tepki de geldi. İşte dünya basınında Mourinho yansımaları…

Mundo Deportivo: Zaman geçiyor ve José Mourinho yaptığı numaralarla herkesi şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçının sonunda yaşananlarla manşetlere çıktı. Özellikle de rakibin antrenörü Okan Buruk'u burnundan tuttuğu için. Her şey maçın bitiş düdüğünden sonra ve Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 1-2 yenerek elemesinin ardından yaşandı. José Mourinho ve Okan Buruk önce birbirlerine laf attı, kısa bir süre sonra da Portekizlinin Türk'ün burnunu tutarak yere düşmesine neden olmasıyla anlaşmazlık fiziksel bir hal aldı ve utanç verici olay böylece tamamlanmış oldu. Yaşananlar, Türkiye'ye geldiğinden bu yana takımının iyi performansından çok bu tür olaylarla gündeme gelen ve beklendiği gibi şampiyonluk mücadelesi vermekten uzak olan Mourinho için ilk üzücü olay değil.

Marca: Eşi benzeri görülmemiş bir kavga: Mourinho rakip koçun burnunu çekti! Morata'nın Galatasaray'ı, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini inanılmaz bir kavganın ardından kupanın dışına itti

AS: Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'ye karşı kazandığı zaferde Mourinho bir kez daha bir tartışmaya karıştı ve Fenerbahçe teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu tuttu; bu olay sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı ve ülkede görevden alınmasını isteyen çok sayıda eleştiriye neden oldu. Her şey maçın bitiş düdüğünün ardından, 100'den fazla polis memurunun Fenerbahçeli yetkililer ve personelin güvenliğini arttırmak için sahaya girmesiyle başladı. İşte o anda José Mourinho Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu tuttu ve şok içinde yere düşmesine neden oldu. Çatışmanın ardından Fernando Muslera, Mourinho ile yüzleşmek için koştu ancak Mourinho stadyumdan kaçtı. Mourinho'nun saldırısı, Fenerbahçe taraftarları da dahil olmak üzere tüm Türkiye'de öfkeye yol açtı ve taraftarlar Mourinho'nun hareketlerini kınadı. Pek çok kişi Mourinho'nun ülkeyi terk etmesini istiyor ve yaptıklarını İspanya'da Tito Villanova'ya karşı yaptıklarına benzetiyor.



Sport: Mourinho Tito Vilanova'ya saldırısını Türkiye'de tekrarladı! José Mourinho Türkiye'de çıldırmış durumda. Kendini tamamen kaybetmiş durumda. Bir hafta geçmiyor ki bir basın toplantısında bilgelik incilerinden birini döktürmesin ya da sahada haysiyetsiz bir davranış sergilemesin. Setúbal'ın yerlisi bir keresinde medyaya “Türkiye ligi çok karanlık, çok gri, kötü kokuyor” demişti. Şaka bir yana, Portekizli oyuncu eski günlerine döndü ve Barcelona'ya karşı oynanan bir derbide Tito Vilanova'nın gözünü sebepsiz yere oyduğu geçmiş günleri hatırladı. Bununla da yetinmeyen Portekizli, kaba bir hareketle dönemin Barça yardımcı antrenörünü aşağıladı: “Pito Vilanova mı? O Pito'nun kim olduğunu bilmiyorum.”



Mourinho'nun yedek kulübesinde duygularını kontrol edemediği çok açık. Bunu uzun teknik direktörlük kariyeri boyunca kanıtladı: Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ... Ve bunu yapmaya devam ediyor. Koç her zaman iz bırakmıştır, hem iyi hem de kötü anlamda. Bu akşam İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan büyük karşılaşmada 'Özel Biri' en haydut formuna geri döndü. Mourinho gangsterliğini konuşturdu ve takımının ezeli rakiplerine 2-1 mağlup olduğu maçın sonunda meslektaşı Okan Buruk'un burnuna sarıldı. Buruk üzerine düşeni yaptı ve bir beton blok gibi yere düştü. Maç, her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi arasında yaşanan muazzam bir arbede ile sona erdi.

Daily Mirror: Jose Mourinho, uzun süreli men cezası riski taşıyan öfkeli kavgada rakip menajerin yüzünü tuttu. Eski Chelsea ve Manchester United menajeri Jose Mourinho, Galatasaray menajeri Okan Buruk'un burnunu tuttuğu dikkat çekici sahnelerin ardından başına iş açabilir. Jose Mourinho, İstanbul derbisi sırasında Galatasaray patronu Okan Buruk ile çirkin bir tartışmaya girdi ve Mourinho'nun saha içindeki bir çatışma sırasında burnunu tuttuğu görülünce Buruk yerde kaldı. Olay, öfkeli sahnelere yol açan ateşli bir maçın sonuna doğru meydana geldi. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın Mourinho ile yüzleşmek için üzerine yürüdüğü olayın ardından Buruk yüzünü tutarak yerde kaldı.



Daily Mail: Fenerbahçe çekişmeli İstanbul derbisini kaybederken Jose Mourinho Galatasaray patronu Okan Buruk'un burnunu sıktıMaç sona erdiğinde, Mourinho sahaya girerken Buruk ile kapıştı. Portekizli teknik adamın bir şeyden memnun olmadığı belliydi ve meslektaşının burnunu sıktığı görüldü.Olayın ardından Buruk yere düşerken, iki taraftan da oyuncular sahaya koştu ve Galatasaray'ın patronu burnu ve yüzünü tutarken kaldı. Yaşanan arbede ikinci yarının ikinci dakikasında üç kırmızı kartın çıkmasına neden oldu.Mourinho daha sonra antrenör ekibinin bir üyesi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.