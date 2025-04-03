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Kayseri'de "cinsel saldırı" ve "polise mukavemet" iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de "cinsel saldırı" ve "polise mukavemet" iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de bir kadına cinsel saldırıda bulundukları ve polise mukavemet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bir kadının darbedildiği ve cinsel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olaya karıştığı tespit edilen G.G. (37), G.T. (34) ve S.K. (32) saklandıkları adreste yakalandı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklandı.

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