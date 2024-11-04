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Şimşek: Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan geriledi

Şimşek: Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de yıllık enflasyonun ekim ayında düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Şimşek, enflasyonun mayıs ayına kıyasla 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 seviyesine indiğini vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kira ve eğitim grubunda yıllık artışların enflasyondaki düşüşü sınırlandırdığını belirten Şimşek, "Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli" ifadelerini kullandı.

Temel mal gruplarında yıllık fiyat artışının yüzde 28,5 olarak gerçekleştiğini açıklayan Bakan Şimşek, ataletin yüksek olduğu hizmet sektöründeki yıllık artış oranının ise yüzde 69,8 olduğunu ifade etti.

Şimşek, özellikle kira ve eğitim gibi geriye dönük fiyatlama davranışının belirgin olduğu alanlardaki yüksek artışların enflasyondaki düşüşü sınırladığını belirtti.

Enflasyon beklentilerindeki gelişmelerin olumlu yönde olduğunu ifade eden Şimşek, ekim ayında 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti. Bu gelişmenin, hizmet enflasyonundaki katılıkların giderilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, enflasyondaki olumlu sürecin sürdürülebilmesi için gerekli adımların atılmaya devam edileceğini vurguladı.

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