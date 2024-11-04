MasterChef'e veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de eleme gecesinde Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın yarışmada kalabilmek mücadele etti. Gecenin sonunda yarışmadan elenen isim Akın olurdu.

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MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 3 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede; Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti.

Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın'ın potada olduğu MasterChef'te 3 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

Adana yer fıstığı ile en iyi tabağı yapan Ezgi, Semih ve Onur balkona diğer arkadaşlarının yanına çıkarken; dört yarışmacı ikinci tura kaldı.

İkinci tura kalan Nigar,Erim, Alper ve Akın ise Mehmet Şef'in "Dünya" adlı tatlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

Gece sonunda Mehmet Şef'e en yakın tabağı yapan Erim, potadan birinci çıkarken; ikinci isim Alper oldu.

Mehmet Şef, “İşler istediğin gibi gitmeyince mızırdanmaktan vazgeç. Böyle yaparsan yarışmada sıkıntı yaşarsın. Bunları anlatmamın sebebi burdan ikinci ama nasihatle gidiyorsun” diyerek Alper’i uyardı.

Veda eden ismin Akın olduğunu Somer Şef, “İkinizin tabağı az önce giden iki tabaktan çok daha fazla sorun içeriyor. Bu gece diğerinden daha sorunlu tabak yapıp evine giden isim Akın oldu” diye açıkladı.

Mehmet Şef, Nigar’a tabağındaki sorunları söyleyip “Bu seviyeden bunları yapman gerekir” diye uyardı.

Akın’a tabağında hamur olmadığını ve pastacı kremasının un koktuğunu ifade eden Mehmet Şef, “Bunu bil istedim” dedi.

Akın ise “Yapamadım zaten şefim ama sizle tanıştım, güzel günler geçirdim. Sizden öğrendiğim şeyler oldu, umarım yollarımız sizle bir daha kesişir. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Dükkan açmak istiyorum zaten. Çok şey öğrendim burada. Ben sizden memnunum. Her şey için çok teşekkür ederim” dedi.

Somer Şef, Akın’a belirli konularda ustalaştığını söylerken; Danilo Zanna da muhteşem bir gelişme gösterdiğini ifade etti.