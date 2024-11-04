BIST 8.763
DOLAR 34,34
EURO 37,46
ALTIN 3.030,10
HABER /  GÜNCEL

MasterChef'e veda eden isim belli oldu

MasterChef'e veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de eleme gecesinde Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın yarışmada kalabilmek mücadele etti. Gecenin sonunda yarışmadan elenen isim Akın olurdu.

Abone ol

MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 3 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede; Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti.

Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın'ın potada olduğu MasterChef'te 3 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

Adana yer fıstığı ile en iyi tabağı yapan Ezgi, Semih ve Onur balkona diğer arkadaşlarının yanına çıkarken; dört yarışmacı ikinci tura kaldı.

İkinci tura kalan Nigar,Erim, Alper ve Akın ise Mehmet Şef'in "Dünya" adlı tatlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

Gece sonunda Mehmet Şef'e en yakın tabağı yapan Erim, potadan birinci çıkarken; ikinci isim Alper oldu.

Mehmet Şef, “İşler istediğin gibi gitmeyince mızırdanmaktan vazgeç. Böyle yaparsan yarışmada sıkıntı yaşarsın. Bunları anlatmamın sebebi burdan ikinci ama nasihatle gidiyorsun” diyerek Alper’i uyardı.

Veda eden ismin Akın olduğunu Somer Şef, “İkinizin tabağı az önce giden iki tabaktan çok daha fazla sorun içeriyor. Bu gece diğerinden daha sorunlu tabak yapıp evine giden isim Akın oldu” diye açıkladı.
Mehmet Şef, Nigar’a tabağındaki sorunları söyleyip “Bu seviyeden bunları yapman gerekir” diye uyardı.

Akın’a tabağında hamur olmadığını ve pastacı kremasının un koktuğunu ifade eden Mehmet Şef, “Bunu bil istedim” dedi.

Akın ise “Yapamadım zaten şefim ama sizle tanıştım, güzel günler geçirdim. Sizden öğrendiğim şeyler oldu, umarım yollarımız sizle bir daha kesişir. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Dükkan açmak istiyorum zaten. Çok şey öğrendim burada. Ben sizden memnunum. Her şey için çok teşekkür ederim” dedi.

Somer Şef, Akın’a belirli konularda ustalaştığını söylerken; Danilo Zanna da muhteşem bir gelişme gösterdiğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de zirvenin yeni sahibi Barecolana dört dörtlük gidiyor
İngiltere'de zirvenin yeni sahibi Barecolana dört dörtlük gidiyor
Valilik kararı duyurdu! 10 gün süreyle yasaklandı
Valilik kararı duyurdu! 10 gün süreyle yasaklandı
Deva Partili Karatutlu'dan fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi
Deva Partili Karatutlu'dan fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi
İmamoğlu'ndan kayyum atamalarına sert tepki: Olağanüstü toplanıyoruz
İmamoğlu'ndan kayyum atamalarına sert tepki: Olağanüstü toplanıyoruz
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu
ABD'deki başkanlık seçimleri fiyatları etkileyecek! Altında son durum, çeyrek ve gram fiyatına bakın
ABD'deki başkanlık seçimleri fiyatları etkileyecek! Altında son durum, çeyrek ve gram fiyatına bakın
CHP'de Ebru Gündeş krizi! Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e sert tepki
CHP'de Ebru Gündeş krizi! Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e sert tepki
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor! Aracı olanlar dikkat 1 Ocak'ta zorunlu olacak
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor! Aracı olanlar dikkat 1 Ocak'ta zorunlu olacak
TÜİK'in verileri! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı!
TÜİK'in verileri! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Asgari ücret için heyecanlandıran çıkış! Özgür Özel söz verip rakamı açıkladı
Asgari ücret için heyecanlandıran çıkış! Özgür Özel söz verip rakamı açıkladı
Özgür Özel'den DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına çok sert tepki
Özgür Özel'den DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına çok sert tepki
Narin'in abisinden mahkemeye 3 gün kala ilginç paylaşım!
Narin'in abisinden mahkemeye 3 gün kala ilginç paylaşım!