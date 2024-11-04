Valilik kararı duyurdu! 10 gün süreyle yasaklandı

Batman Valiliği, il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, hakkında yapılan terör soruşturması/kovuşturması neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütüne müzahir kesimlerce, il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem ve etkinlikler, basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri ile ilimiz merkez ve dış ilçelerimizde eylem ve etkinlik düzenlemek, düzenlenebilecek olan eylem ve etkinliğe destek vermek ve gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden 4 Kasım saat 09.00'dan 13 Kasım saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle Batman il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."