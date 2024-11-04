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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

 Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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