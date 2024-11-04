Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: "İtalya’yı geçeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya kapanış etabı kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin bu yıl İtalya’yı ziyaretçi sayısında geçeceğini belirtti. Ersoy, 2025’te 4 şehrin daha festival kapsamına alınacağını paylaşırken, Haydarpaşa Sirkeci garları ile ilgili proje üzerinden algı yapılmaya çalışıldığını ifade etti. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise opera ve bale festivaline başlayacaklarını açıkladı.

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Türkiye'nin, zengin tarihi ve coğrafi çeşitliliği sayesinde kültür ve sanat alanında benzersiz bir mozaik sunduğu bilinirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya kapanış etabı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Ülkemizin en büyük kültür ve sanat organizasyonunu Antalya dünyanın en önemli turizm merkezlerinden, altyapısı, tarımı, turizmi için çok çalıştık. Turizmi çeşitlendirdik. Antalya’nın sahip olduğu tüm güzellikleri daha görülür bilinir ve erişilebilir kılmak için çalıştık. Kültür ve sanat ile bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla geliştirdik Kültür Yolu Festivallerini. 4 yıl önce bir şehirle 7 bölgede 16 şehirde devam ediyoruz. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edildik. Sanat ile halkımızı buluşturmayı amaçladık. Sanatın etkisi sokaklarda hissediliyor. Dünyanın en önemli sanatçıları şarkılarını seslendiriyor halk da eşlik ediyor. Çağdaş sanatın en önemli örnekleri, geleneksel sanatın da halkımızla buluşuyor. Sergilerle. Şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirdik. Kültür ve sanat insanlığın her türlü sorunu için iyileştirici etkisi olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

Antalya’da 2 Kasım’da başlayan festivalin 10 Kasım Pazar günü sona ereceğini ifade eden Bakan Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

“Farklı etkinliklerde Antalyalılar ve yerli yabancı misafirlerimiz buluşacak. Düzenlenen etkinlik ve tanıtımlarla Antalya’nın tarih, turizm, ekonomi ve sanattaki gücünü vurgulamış olacağız. Bu kapsamda Konyaaltı Beach parka ana sahne, çocuk köyünde çocuklara yönelik etkinlikler, çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, müzik, drama, dans bale çocuk köyünde olacak. Festival bittiğinde de çocuk köyü devam edecek, Halk müziği, tasavvuf, tiyatro, popüler müzikle halkımızı buluşturacağız.

Dijital sanat, geleneksel sanatlar sergileri de olacak. Festivalde resim, ebru, çini, heykel sanatçılar katılacak. Hafta sonu sinema seyirciyle buluşacak. Şehrin farklı noktalarında kültürümüzü şehrimizi tanıtan geziler olacak. Antalya gastronomisi ve coğrafi işaretli lezzetleriyle de öne çıkıyor. Ziyaretçiler bunları da deneyimleyecek. Filistin’i de unutmadık, Filistin davasına Naci El Ali, Hanzalakarakterleri sergisi Karatay Medresesi’nde görülecek.“

2025’te 4 şehrin daha festival kapsamına alınacağını ifade eden Bakan Ersoy, “Malatya, Mardin, Manisa, Kayseri yeni 4 festival yolu 2025’te 20 şehir olacak. Festivallere katılım çok yoğun, geçen sene Avrupa Festivaller Birliği’ne kabul edildik, en geniş katılımlı festivaller Türkiye’de oldu. Geldiler gördüler, incelediler. Notlar aldılar. 40 bin civarında sanatçı, milyonlarca katılım oluyor. Dikkatemizi çeken en önemli nokta Anadolu şehirlerinin buna ihtiyacı var. Anadolu’da bazı illerde şehrin nüfusu kadar katılım oluyor, komşu şehirlerden de katılım oluyor. Bu yüzden o kadar yüksek katılım oluyor. Oteller 9 gün full dolu oluyor, esnafa soruyoruz onlar da 9 günde 2-3 aylık ciro yapıyoruz diyor. Keşke bütün yıl festival olsa diyorlar. Deprem bölgesinden Malatya’yı dahil ettik, Hatay da olmalı, Adıyaman da olmalı ama önce şehirlerimizin hazır hale getirilmesi lazım” dedi.