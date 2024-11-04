Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım suçlularının hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor." dedi. Erdoğan "Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır. İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması büyük önem arz ediyor." dedi.

"Soykırım suçluları hesap verecek"

Erdoğan "Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir diye sorguladığımız sayısız haberlerle karşılaştık. 13 ay boyunca Filistin topraklarında katliam gördük.

Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. BM başta olmak üzere hemen her uluslararası platformda tepkimizi açıkça ortaya koyduk." dedi.

"Her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız." ifadelerini kullandı.