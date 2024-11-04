Ekimde fiyatı en çok artan ve azalanlar açıklandı: Zam şampiyonu sebzeler oldu

TÜİK verilerine göre, ekimde aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde, en büyük düşüş ise yüzde 19,06 ile petshop ürünlerinde görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren ve listedeki ürünlerin aylık fiyat değişimlerini gösteren verilerini yayımladı. Ekim ayına ilişkin açıklanan veriler, tüketici fiyatlarındaki dalgalanmaları ve en çok artış ve düşüş gösteren ürün gruplarını ortaya koydu. Tabloda, aylık bazda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler dikkat çekti.

Ekim ayında fiyat artışı açısından en büyük sıçrama taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu ürün grubunda fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 24,98 oranında artış göstererek tüketiciler için önemli bir mali yük oluşturdu. Taze sebzelerin ardından, kadın giyim yüzde 20,2’lik artışla listede ikinci sırada yer aldı. Kadın giyim sektöründeki fiyat yükselişleri, mevsimsel geçişlerin etkisiyle ilişkilendirilebilir. Çocuk giyim ise yüzde 17,31'lik artışla üçüncü sırada yer alarak, özellikle ebeveynlerin bütçelerinde ek bir maliyet yarattı.

Ekim ayında fiyatı en çok artan diğer ürün grupları arasında yüzde 14,14 ile erkek giyim, yüzde 12,79 ile taze meyveler ve yüzde 10,97 ile ilaçlar öne çıktı. İlaçlardaki artış, sağlık harcamalarının artan maliyetine işaret ederek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir faktör haline geldi. Kadın ayakkabısı ve çocuk ayakkabısı da sırasıyla yüzde 10,77 ve yüzde 10,14 oranında artış gösterdi. Çay ve bitki çayları yüzde 9,15, mobil telefon ve ekipmanları ise yüzde 8,86’lık artış oranlarıyla listede yer aldı.

Ekim ayında, fiyatı en çok düşen ürünler arasında evcil hayvanlarla ilgili ürünler ilk sırada yer aldı ve yüzde 19,06 oranında bir düşüş kaydetti. Hava yoluyla yolcu taşımacılığı da önemli bir azalma göstererek yüzde 13,9 oranında düştü. Bu, özellikle turizm ve seyahat harcamalarına yansıyan olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ise yüzde 8,25, sıfır kilometre dizel otomobiller yüzde 6,13 ve bebek giyim yüzde 4,73 oranında düşüş göstererek tüketicilere bir nebze de olsa rahatlama sundu

Ayrıca, patates fiyatlarında yüzde 4,56 oranında düşüş gerçekleşti. Bu durum, özellikle temel gıda maddeleri arasında yer alan patatesin tüketici bütçelerine sağladığı olumlu bir etki olarak yorumlandı. Konserve edilmiş veya işlenmiş balık yüzde 3,82, otel ve pansiyon konaklama hizmetleri yüzde 3,04 ve çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) yüzde 2,49 oranında düşüş gösterdi.