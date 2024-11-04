BIST 8.702
DOLAR 34,35
EURO 37,46
ALTIN 3.030,92
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı ve ÖSYM Başkanı bir araya geldi! TYT ve AYT soruları mı değişiyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı ve ÖSYM Başkanı bir araya geldi! TYT ve AYT soruları mı değişiyor?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan "beceri örgüsü" temelli müfredata geçiş yapılmasının ardından 4 yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin bu yıldan itibaren lise 9. sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 yıl sonra gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT ve AYT oturumlarındaki sorularının yeni müfredatla uyumlu hale getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi.

Yeni müfredat doğrultusunda yapılacak YKS için MEB ve ÖSYM işbirliğinde yürütülen ve alan uzmanlarının katıldığı çalıştayların sonuç raporlarının değerlendirildiği görüşmede, planlanan diğer çalışmalar da ele alındı.

Kabulde, şu anda 10, 11 ve 12. sınıf olan öğrencilerin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nden önceki müfredat dahilinde YKS'ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de belirtildi.

Öte yandan, 2025 yılında yapılacak Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalanlar açıklandı: Zam şampiyonu sebzeler oldu
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalanlar açıklandı: Zam şampiyonu sebzeler oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
Gazze'de son 2 günde 50'den fazla çocuk öldürüldü
Gazze'de son 2 günde 50'den fazla çocuk öldürüldü
DEM Parti grup toplantısını Mardin’de yapacak
DEM Parti grup toplantısını Mardin’de yapacak
MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları arasında gerilim: Hiç hoş değil
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları arasında gerilim: Hiç hoş değil
Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: "İtalya’yı geçeceğiz"
Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: "İtalya’yı geçeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım suçlularının hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım suçlularının hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz
Otomotiv ihracatında tüm zamanların 10 aylık rekoru kırıldı
Otomotiv ihracatında tüm zamanların 10 aylık rekoru kırıldı
Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı enflasyon verileriyle ilgili açıklama
Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı enflasyon verileriyle ilgili açıklama