Ahmet Özer'in danışmanı istifa etti: Dilsiz şeytan olmayız

Tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in danışmanı Engin Doğru, istifasını duyurdu ve, "Yaşatılan faşizme sessiz kalmak, dilsiz şeytan olmak demektir" dedi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerine kayyum atanarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in danışmanı Engin Doğru, görevinden istifa etti. Doğru, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kayyum uygulamasını kabul etmediğini ve bundan sonra sokakta siyaset yaparak demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.

Engin Doğru, açıklamasında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınma ve tutuklanma sürecini “düşman hukuku” olarak nitelendirdi. “Esenyurt Belediye Başkanımız, halkın yarısını temsil eden bir irade ile seçildi ve kısa sürede toplumsal barışı büyük ölçüde sağladı. Ancak bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı ve aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi” dedi. Doğru, Özer’in yargılama süreci devam ederken bazı medya kuruluşlarının tutuklama kararını kesinleştirdiğini ve atanacak kayyumun adını bile önceden duyurduğunu belirtti.

Doğru, Esenyurt’ta siyaset yapmış ve belediyede sorumluluk almış biri olarak kayyum yönetimini ve yaşananları kabul etmediğini vurguladı. “Yaşatılan bu faşizme sessiz kalmak, dilsiz şeytan olmaktır. Görevlerimden istifa ederek sokakta siyaset yapmaya, Esenyurtlu dostlarımla demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye devam edeceğim” dedi.

'AHMET ÖZER’İ YEDİRMEYİZ'

Doğru, AK Parti iktidarına ve kayyum yönetimine seslenerek, “Prof. Dr. Ahmet Özer’i size yedirmeyiz. Onun özgürlüğünü geri kazanmak için sonuna kadar direnecek ve mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı. Esenyurt’ta halkın iradesini geri kazanmak için mücadeleyi sürdüreceklerini ve halkın seçilmiş temsilcisini savunacaklarını belirtti.

Engin Doğru, kayyum uygulamasının Esenyurt’ta demokrasiyi tehdit ettiğini söyledi. “Kayyum rejimi rant ve talanı temsil ederken, halkın iradesi demokrasi ve özgürlüğü temsil eder. Esenyurt’ta kayyum atanması, demokratik cumhuriyette birlikte yaşama iradesine yapılan bir müdahaledir” dedi. Türkiye genelinde uygulanan bu kayyum politikalarının kabul edilmediğini ve bu duruma razı olmadıklarını ifade etti.

Kadınların ve Gençlerin Mücadelesine Vurgu

Doğru, açıklamasında, kadınların ve gençlerin mücadelesinin önemine de değindi. “Kadınlara ölümü dayatanlarla çocukların geleceğini karartan güçler aynıdır. Kadınlar, gençler, işçiler ve emek güçleri birleşmeli ve bu zulüm rejimini tarihin çöplüğüne göndermelidir” dedi.

Danışman, Özer’in tutuklanmasını ve Esenyurt’ta yaşanan kayyum sürecini, halkın iradesini yok sayan bir uygulama olarak nitelendirdi. “Bu kararlar, siyasi iktidarın yargıyı kendi çıkarları için kullanarak hukuk dışı süreçler işletmesini gösteriyor. Ancak bu hukuksuzluklar, vatandaşlarımızın Cumhuriyet’e ve demokrasiye olan inancını zedeleyemez” dedi.