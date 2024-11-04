CHP, Esenyurt Belediyesi için nöbete başlıyor

CHP, Esenyurt Belediyesi önünde saat 17.00'den itibaren demokrasi nöbeti tutmaya başlayacak.

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CHP’li milletvekilleri, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyım ataması sonrası Esenyurt Belediyesi’nde nöbete başlıyor.

Görevlendirilen milletvekilleri ve MYK üyeleri, 17 Kasım Pazar gününe kadar Esenyurt Belediyesi’nde nöbette olacak.

Bugün saat 17.00'de başlayacak ilk nöbet için Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, YDK Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever görevlendirildi.