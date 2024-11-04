Emeklilik yaşı 72 mi olacak? İşte 2025 Yıllık Programı'nındaki detay

Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda emeklilere ayrıca yer verildi. SSK ve Bağkur emeklileri yeni emeklilik sistemi, emeklilik yaşı ve zam oranları için şimdiden detaylarını araştırmaya başladı. Peki, 2025 yılı içinde ileriye dönük emeklilik yaşı düşecek mi çıkacak mı?

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Emeklilik sistemini tamamen değiştirecek düzenleme üzerinde çalışmalar başladı. 2025 yılında devreye girmesi planlanan sisteme göre emeklilikte artık prim günü esas alınacak. Prim ödeme şeklinin ise değişmesi planlanıyor. Emeklilik yaşı, prim ve gün sayısı hakkında yaşanacak değişimler emekli vatandaşların ilk gündem maddesi oldu. Peki, emeklilik yaşı artacak mı?

Yeni emeklilik sistemı geliyor

Bütün dünyada sosyal güvenlik sistemi ile ilgili açıklar ciddi bir problem oluşturuyor. Çünkü normal şartlar altında emeklilik sisteminin sıkıntı oluşturmadan devam edebilmesi için her çalışana bir emekli düşmesi gerekiyor. Fakat nüfus artış oranlarının düşmesi ile beraber ve nüfusun yaşlanması ile beraber bu rasyolarda ciddi bozulmalar yaşandı. Bu da sosyal güvenlik sisteminin açıklar oluşturmasına sebep oldu. Açıklar da bütçe üzerinde ciddi yük oluşturuyor.

Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemi ile ilgili açıklar bütçe üzerinde yük oluşturdu. O nedenle devlet de bu açık açıkları azaltmak için kolları sıvadı.

Avrupa genelinde Almanya'da 67 yaşında insanlar emekli olurken Amerika'da 65 yaş civarı emekli oluyor. Türkiye'de yaşlanan nüfus ve nüfus artış hızının azalmasından kaynaklı emeklilik yaşı ileriye gidecek.

Emekli maaş hesaplama

Emekli aylıkları ile ilgili de hesaplamalar yapılıyor. Bireysel emeklilik sistemi gündemde. Devlet bu sistemi teşvik ediyor. Şu anda yüzde 30 devlet ilave prim ödüyor. Bireysel emeklilik sistemi aynı zamanda o ülkenin kendi milli sermayesini oluşturma konusunda çok ciddi bir sermaye birikimi sağlıyor. Bu birikim de ekonomide üretim konusunda kaynak oluyor.

Bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesi ve daha fazla çalışanın finansal okuryazarlığının da artırılarak bu sisteme gönüllü bir şekilde iştiraklerin sağlanması amaçlanıyor.

Emekli olma şartları güncellendi

Bu yasa 2025'te çıkarsa 2025 yılı itibariyle ilk işe girecek olanları ilgilendirecek. Çünkü zaten mevcut bir yasamız var. İlk görüşmenin ardından yaşın kaça çıkabileceğine dair ipuçları gelecek.

2025 yılında emekliler için yeni bir çalışma yapılacak ve bu çalışma kapsamında emekli olma şartları değişecek.

2000'li yıllarda ortalama Türkiye'deki yaşam ömrünü 68 yaş olarak belirlemişti TÜİK. Şimdiki yeni verilere bakıldığı zaman erkekler için 75 kadınlar için 80 yaş ortalama yaşam ömür olarak belirlendi. Bu yasa uygulandıktan sonra hangi kademede artacağı ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak.

Akıldaki bir diğer soru işareti de yeni emekli olma şartlarıyla birlikte maaş artacak mı, yoksa daha mı düşük olacak? Yeni bir maaş

hesaplama sistemi getirilerek aktarılan çalıştığınız gün kadar emekli aylığı alabileceğiniz yani bağlama oranlarının yükseleceği ama ana hatlarına baktığınız zaman yine enflasyona odaklanıp enflasyon bazında değil de öngörülen enflasyona bağlanarak daha düşük emekli aylığı sistemi oluşabilir.

Emekli yaşı yükselecek mi?

Emeklilik yaşı, prim ve gün sayısı ile ilgili yapılan açıklamalara göre Bakan Işıkhan, emeklilik yaşında, prim miktarlarında veya gün sayısında herhangi bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını ifade etmişti. Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de emeklilik sistemiyle ilgili dünya örneklerinin incelenmesi gerektiğini vurgulayarak Avrupa'daki emeklilik yaş oranlarına dikkat çekmişti.

Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Emeklilik yaşı tartışmaları artarken emekli olmayı hedefleyen bireyler için belirsizlik devam ediyor. Türkiye’de emeklilik yaşının 72’ye çıkarılması, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Türkiye’de emeklilik yaşının 72 olması önerisi, sosyal güvenlik reformları çerçevesinde gündeme geldi.

2025 yılı programında emeklilik yaşının “doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa” uyumlu olarak belirleneceği ifade ediliyor.