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Erdoğan Kırgızistan'a gitti

Erdoğan Kırgızistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Can' uçağıyla saat 13.20'de Atatürk Havalimanı'ndan Kırgızistan'a hareket etti. Erdoğan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılacak.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer eşlik etti.

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