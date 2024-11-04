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Sinvar'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 3 gün boyunca hiçbir şey yememiş

Sinvar'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 3 gün boyunca hiçbir şey yememiş

İsrail'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı.

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Soykırımcı İsrail ordusunun zulmü, Orta Doğu topraklarını adeta kanla yıkıyor. Filistin topraklarında binlerce masumu öldüren kana susamış ordu, Hamas'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Gazze'de birçok noktaya saldırı düzenleyen işgalci İsrail ordusu, Hamas Lideri İsmail Heniye'nin öldürülmesinin ardından, bu kez yeni lider Yahya Sinvar'ı hedef aldı.

YAHYA SİNVAR ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıya dair detayları paylaşan İsrail askerleri, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail medyası, Yahya Sinvar'a ait olan cenaze fotoğraflarını dolaşıma sokarak cinayeti doğruladı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.

Hamas liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

3 GÜN BOYUNCA BİR ŞEY YEMEDİ

Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.

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