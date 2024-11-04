Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu fedakarlığı!

Gazeteci Mehmet Özışık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı FETÖ üzerinden terör sevicilikle suçlayan Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi.

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Türkiye'de sayısız başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefi oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İmamoğlu'nun Yerlikaya'ya yönelik eleştirileri tartışmalara neden oldu.

Yerlikaya'yı FETÖ üzerinden terör sevicilikle suçlayan İmamoglu'na tepki gazeteci Mehmet Özışık'tan geldi.

"Bugün terörist ilan ettiğin kesimin kanallarında yorumculuk yapan sendin"

Kendi Youtube kanalında İmamoğlu'nun eleştirilerini değerlendiren Özışık, programında şunları söyledi:

"Ekrem Bey şamet senin tabirinle Yerlikaya terör seviciliği yapmışsa o zaman bildiğimiz seni seviip durmuş. Çünkü bugün terörist ilan ettiğin kesimin kanallarında yorumculuk yapan sendin. Samanyolu TV'ye operasyon yapılırken oraya ilk koşan da sendin. Tarık Toros'un sırtınızı sıvazlıyordun, bir şey olmaz biz sizin arkanızdayız diye. Operasyonu yapan devleti eleştiren sen değil miydin Ekrem Bey. Babacığım diye kendisiyle övündüğün Kılıçdaroğlu, 'darbe diyatrodur' dediğinde ayağa zıplayıp ilk alkışlayan sen değil miydin."

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