Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için UEFA'dan şok karar

UEFA, 28 Kasım'da İstanbul’da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız bir sahada yapılacağını duyurdu. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum daha sonra açıklanacak.Abone ol
UEFA, 28 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanması gereken Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmayacağını, tarafsız bir sahada oynanacağını açıkladı.
UEFA maçın oynanacağı ülke ve stadyum hakkında açıklama yapacak.
Basketbol maçı Sırbistan'da oynanmıştı
Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.