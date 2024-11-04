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Hava Kuvvetleri'ne pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı

Hava Kuvvetleri'ne pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot sınıfı muvazzaf subay temin başvurusunun 15 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay temini başvurusu 15 Kasım'a kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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