THY net karını açıkladı! Yolcu kapasitesi aşıldı

TÜRK Hava Yolları 2024 yılının üçüncü çeyrek bilançolarıyla ilgili KAP'a yaptığı bildirimde bir önceki yıla oranla yolcu kapasitesini yüzde 5,4 artırarak 24,5 milyon yolcu taşıdığını ve 1,3 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY) 2024 yılının üçüncü çeyrek bilançolarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu. Türk Hava Yolları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 5,4 artırarak 24,5 milyon yolcu taşıdı ve 1,3 milyar dolar esas faaliyet kârı kaydetti. Temmuz-Eylül 2024 döneminde Türk Hava Yolları'nın toplam geliri, 2023 yılının aynı döneminin yüksek baz etkisine rağmen yıllık olarak yüzde 4,9 yükseldi ve 6,6 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 84'ünü oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu bölgesinin güçlü katkısıyla 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış gösterdi ve 911 milyon dolar olarak kaydedildi. Turkish Cargo 2024 yılının üçüncü çeyreğinde taşıdığı kargo miktarını 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,8 artırdı ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın Eylül ayı verilerine göre yüzde 5,7 pazar payı ile dünyanın en büyük 3'üncü hava kargo taşıyıcısı oldu.

2019 YILININ YOLCU KAPASİTESİNİN YÜZDE 33 ÜZERİNE ÇIKTI

Bildirimde sekter ve faaliyet ortamında yaşanan gelişmeler ile de bilgi veren havayolu şirketi, devam eden küresel jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen geniş uçuş ağı sayesinde operasyonlarına aralıksız devam ettiklerini açıkladı. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde de büyümenin sürdüğünü ifade eden havayolu şirketi söz konusu dönemde 2019 yılının yolcu kapasitesinin yüzde 33 üzerine çıktıklarının altını çizdi. THY, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre 2024 yılının ilk dokuz ayında network taşıyıcılar arasında Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu oldu. Havayolu şirketi Ocak-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte 65 milyon 071 bin 561 yolcuya hizmet etti. Yolcu sayısı geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 1.8 arttı. Uçulan nokta sayısı (şehir bazında) 342'ye yükseldi.

FİLODA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

2024 yılının üçüncü çeyreğinde havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan tedarik problemlerine ve uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüterek 467 uçağa ulaştı. Havayolu şirketi filosunu genişletmek için kullandığı uçak finansmanında uyguladığı çeşitlendirme stratejisi ile finansman maliyetini ve kur risklerini de en aza indirmeyi hedefliyor. THY, üçüncü çeyrekte üç adet Airbus A350 uçağı için Çin Yuanı ile borçlanarak bu döviz cinsinde Çin anakarası dışında ilk kez finansman yapan havayolu şirketi oldu.

9 AYDA 21 UÇAK FİLOYA KATILDI

Dünyanın en genç uçak filosuna sahip olmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren THY, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 21 uçak filoya katıldı. Söz konusu dönemde katılan uçaklarla birlikte Eylül 2024 sonunda 130 adet çift koridorlu, 314 adet tek koridorlu yolcu uçağı ve 23 adet kargo uçağıyla havayolu şirketi operasyonlarına devam ediyor. 2024 yılı 9 aylık döneminde1 adet Airbus A320 NEO, 7 adet Airbus A321 NEO, 1 adet Boeing B787-9, 8 adet Airbus A350-900 ve 4 adet ise Boeing 777-8 MAX tipi uçak filoya katıldı.

THY'DE PERSONEL SAYISI ARTTI

Uçak filosundaki büyüme ve yeni uçuş noktalarına paralel olarak personel sayısını arttıran THY, 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle 32 bin 48 olan personel sayısını 2024 yılında yüzde 7 artarak 34 bin 329'a yükseltti. Havayolu şirketinde 2024 yılı itibariyle 7 bin 307 pilot ve pilot adayı, 15 bin 171 kabin memuru görev yapmakta.

THY'NİN 2033 YILI HEDEFLERİ

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY, 2033 yılı hedefleri hakkında da bilgilendirmede bulundu. Havayolu şirketi 2024 yılında 467 olan uçak sayısını 2033 yılında 800'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Operasyonlarında çağın gerekliliklerini göz önünde bulunduran THY, 2033 stratejisi kapsamında yolcularına bütünleşik ve tüm kanallarda kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı, dijital dönüşüm alanında yeni projeler geliştirerek en iyi dijital deneyim sunan üç hava yolundan biri olmayı amaçlıyor. Operasyonel büyüme hedeflerinin yanında sürdürülebilir bir dünya için de hedefler koyan Ortaklığımız, 2033 yılı stratejisi kapsamında filonun yüzde 90'ının yeni nesil uçaklarda oluşmasını öngörüyor. THY, üyesi olduğu IATA tarafından belirlenen, havacılık kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefleri kapsamında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanılan frekans ve uçuş noktası sayısını artırarak, 2050 yılında “karbon nötrö hava yolu olmayı amaçlıyor.