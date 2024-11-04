Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı tutuklandı!

Fenerbahçe GFB Lideri Cem Gölbaşı, bir kişiyi tehdit edip özel eşyalarına el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı ve "işyerinde yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlamalarla tutuklandı.

Abone ol

Fenerbahçe GFB Lideri olan ve öğlen saatlerinde düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınan Cem Gölbaşı ile ilgili karar verildi.

Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı sevk edildiği hakimlikçe “Birden fazla kişi tarafından birlikte işyerinde yağma”, “Eziyet Etme”, “Özel Hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek”, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı.

Ne olmuştu?

Cem Gölbaşı, kendisiyle sosyal medya üzerinden dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği, arabasına ve telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.