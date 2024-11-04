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Ordu'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Ordu'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyesi ekipleri, temizlemek için girdikleri evden 2 kamyon çöp çıkardı.

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Bucak Mahallesi'nde 2 kişilik ailenin yaşadığı evden kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Şikayetler üzerine adrese giden ekipler, evde biriken çöplerin boşaltılması için çalışma başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün iş makinesiyle destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin içi ve çevresinden uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

Ekipler, çöplerin çıkartılmasının ardından ev ve çevresinde ilaçlama yaptı.

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