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Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti

Antalya'da Menekşe Arslan, misafirlik için gittiği 2 katlı evde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'ta tek katlı evde yangın çıktığını ve bir kadının içeride olduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde misafir olarak bulunduğu öne sürülen Menekşe Arslan yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından ölen kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarından isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadının çığlıklarını duyduk, dışarıya çıktık. Evin içi bir anda alevlerle kaplandı. Elimizden geleni yaptık, müdahale ettik ama kurtaramadık." dedi.

İkamet sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.
Muhabir:Oktay Özden

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