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Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti

Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 11. Haftasında Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor, evinde Antalyaspor’u konuk etti. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı.

Samsun’a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Holse, 50. dakikada Dimata kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 25’e yükselen Samsunspor, ligde 2. sıraya yükseldi.

Antalyaspor ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Samsunspor, gelecek hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Bodrumspor FK’yı konuk edecek.

Samsunspor: 2 - ONVO Antalyaspor: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 46 Schindler), Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Holse (Dk. 87 Tait), Emre Kılınç (Dk. 87 Soner Gönül), Dimata (Dk. 71 Muja), Moundilmadji

ONVO Antalyaspor: Kenan Piric, Güray Vural, Gerxhaliu (Dk. 58 Townsend), Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 64 Milosevic), Djenepo (Dk. 76 Ramzi Safuri), Gaich (Dk. 76 Samudio), Larsson

Goller: Dk. 45 Holse, Dk. 49 Dimata (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yavru, Dk. 65 Schindler, Dk. 68 Dimata (Samsunspor), Dk. 42 Djenepo (ONVO Antalyaspor)

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