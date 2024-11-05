BDDK 3 yeni bankaya faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne yni bir soluk getirecek önemli bir karar alarak, FUPS Bank, Ziraat Dinamik Bank ve Colendi Bank'a faaliyet izni verdi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte yürürlüğe girdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankacılık sektörüne heyecan katacak bir karar alarak yeni kurulan 3 yeni bankaya faaliyet izni verilmesine karar verdi.

Buna göre BDDK, daha önceden kuruluş izni verdiği FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank'a faaliyet izni verdi.